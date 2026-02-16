LIVE Monobob femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Nolte cede l’oro a Meyers Taylor dopo un finale clamoroso!

Nolte ha perso l’oro nel monobob femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo un finale sorprendente che ha coinvolto Meyers Taylor. La concorrente americana ha sorpassato l’atleta tedesca negli ultimi metri, regalando un risultato inaspettato e molto emozionante. La gara si è conclusa con un colpo di scena che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

21.59 Il finale è stato pazzesco, la gara anche. E possiamo chiudere qui con il monobob, con altre tantissime gare che ci aspettano sulla pista dell'Eugenio Monti. Grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live, buon fine serata a tutti! 21.57 Medaglia di bronzo, invece, per Armbruster con gli Stati Uniti che quindi portano a casa due medaglie importanti e con la Germania che forse si aspettava un colore diverso. 21.56 Per soli 4 centesimi, Nolte scende al secondo posto e dovrà accontentarsi comunque di un argento che ha il suo importantissimo valore.