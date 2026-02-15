LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche Meyers Taylor insidia Nolte per il primo posto

La gara di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è accesa quando Meyers Taylor ha scavalcato Nolte in classifica, spinta dalla volontà di conquistare la vetta. La seconda manche è partita da poco, mentre i concorrenti si preparano a dare il massimo sulla pista ghiacciata. La atleta americana ha dato tutto, cercando di recuperare lo svantaggio accumulato nella prima run. Nel frattempo, la coreana, che aveva iniziato bene, ha concluso con un risultato deludente, arrivando terza a 22 centesimi dalla leader.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Non ottima la prova della coreana che chiude al terzo posto provvisorio con 22 centesimi di ritardo. Van Petegem continua a recuperare posizioni. 11.58 Aspettiamo il tempo della coreana Kim, che può guadagnare qualche posizione in classifica visti gli errori di De Silvestro. 11.55 Fa malissimo De Silvestro che fa peggio di Andreutti con 20 centesimi di ritardo dalla belga Van Petegem. Ultimo posto provvisorio per l'azzurra. 11.53 Van Petegem supera Andreutti per 33 centesimi. La belga chiude la sua giornata con un totale di 2:01.64. Adesso tocca alla seconda azzurra, De Silvestro.