Ciurma pendagli da forca a Centrale Preneste Teatro

Lo spettacolo “Ciurma! Pendagli da forca” di Fontemaggiore Centro di Produzione arriva a Centrale Preneste Teatro perché è stato scelto per la stagione teatrale di febbraio. La rappresentazione si terrà domenica 22 febbraio alle 16 e porta in scena una storia ambientata tra marinai e avventure in mare.

Arriva da Perugia lo spettacolo "Ciurma! Pendagli da forca" di Fontemaggiore Centro di Produzione, in programma domenica 22 febbraio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 a Roma in zona PignetoMalatesta). Il lavoro ha ottenuto la menzione speciale al Premio Scenario infanzia 2024 ed è di e con (in ordine alfabetico) Francesco Bianchi, Silvio Impegnoso e Arianna PrimaveraGiulia Trippetta, le musiche originali sono di Alberto Marras, le luci di Giuseppe Bernabei. Una produzione Fontemaggiore con il sostegno di Scenario ETS e Teatro Due Mondi di Faenza.