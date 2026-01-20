L’orsetto Gioele a Centrale Preneste | ecologia a teatro

L’orsetto Gioele a Centrale Preneste è uno spettacolo teatrale rivolto ai bambini, che combina teatro d’attore, pupazzi e videoproiezioni. Un’occasione per avvicinare il pubblico giovane ai temi dell’ecologia in modo educativo e coinvolgente. La rappresentazione offre un’esperienza immersiva, favorendo la consapevolezza ambientale attraverso un linguaggio semplice e diretto, adatto a tutte le età.

Cosa: Spettacolo teatrale per bambini L'orsetto Gioele, un mix di teatro d'attore, pupazzi e videoproiezioni.. Dove e Quando: Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 16.30 presso Centrale Preneste Teatro, a Roma.. Perché: Un'opera educativa che affronta il tema del riscaldamento globale attraverso un linguaggio multimediale e poetico, adatto ai più piccoli.. L'appuntamento con la cultura dedicata alle nuove generazioni torna a farsi sentire nel cuore del quartiere Pigneto-Malatesta. La rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, curata da Centrale Preneste Teatro, si arricchisce di un nuovo capitolo poetico e necessario. L'Orsetto Gioele, produzione proveniente da Riccione, sarà il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, ospitata da Centrale Preneste Teatro.

