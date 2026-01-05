Serie D | in casa della Cittadella Vis Modena i biancorossi incassano il sesto kappao nelle ultime nove gare Correggese sconfitta senza attenuanti Domizzi | C’è poco da dire loro più forti

Nella recente sfida di Serie D, la Cittadella Vis Modena ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Correggese, consolidando la propria posizione. La squadra biancorossa ha subito il suo sesto ko nelle ultime nove gare, evidenziando alcune criticità. La partita è stata caratterizzata da un predominio della Cittadella, che ha dimostrato maggiore solidità in campo, come commentato dall’allenatore Domizzi.

CITTADELLA VIS MODENA 2 CORREGGESE 0 CITTADELLA: Anino, Mandelli, Boccaccini, Marchetti, Sabotic (37' pt Fort), Camara (26' st Sardella), Morello (40 st Sala), Caprioni, Carretti, Arrondini (22' st Formato), Calanca (30' st Manzotti). A disposizione: Calenza, Teresi, Barozzini, Berziga. Allenatore: Bertani. CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Panizzi, Gualdi, Ferraresi, Carini (37' pt Errichiello), Taparelli (39' st Truzzi), Galli (11' st Barbuti), Saccà (25' st Lucatti), Siligardi, Manuzzi (30' st Squarzoni). A disposizione: Narduzzo, Giorgini, Piccolo, Calì. Allenatore: Domizzi. Arbitro: Tierno di Sala Consilina (Sperotti e Lo Chiatto di Nichelino).

Serie D: oggi torna il campionato e la Correggese gioca a Modena contro la Vis Cittadella (guidato dall’ex granata Bertani). Il Lentigione a Crema per ripartire a tutto gas - Al comando c’è il Lentigione, mentre la Correggese è sestultima e dunque oggi invischiata nei play ... sport.quotidiano.net

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese - Sport: Gara complicata, la Correggese è una buona squadra e lo ha dimostrato nelle due partite che ha giocato contro di noi, in coppa e campionato ... lapressa.it

