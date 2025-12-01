Arrondini colpisce subito Pari Cittadella a Rovato
rovato 1 cittadella 1 ROVATO V. (3-5-2): Offredi; Vallisa, Suardi, Basani; Kasa (45’st Chiggiato), Signoroni, Sangiorgi (25’st Bertuzzi), Scidone (37’ st Cattaneo), Faggiano (25’ st Kante); Messedaglia, Bertazzoli (25’st Lleshaj). A disp. Villa, Pallaro, Lazzaroni, Scacchia. All. Belotti. CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Boccaccini, Sabotic, Calanca; Camara (40’st Barozzini), Dodaro, Mandelli (18’st Marchetti), Sardella (18’st Teresi); Caprioni, Sala (12’st Arrondini); Morello. A disp. Celenza, Manzotti, Rovatti, Fort, Carretti. All. Gori Arbitro: Zamagna di Saronno Reti: 45’ Bertazzoli, 21’st Arrondini Note: ammoniti Vallisa, Sabotic, Lleeshaj Nemmeno il tempo di un primo vero allenamento e Davide Arrondini lascia subito il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
