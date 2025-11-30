Serie D La Cittadella cerca la settima utile A Rovato con un Arrondini in più

Con un Arrondini (foto) in più – da venerdì è ufficiale la nostra anticipazione – la Cittadella quinta in D gioca oggi sul campo del Rovato (14,30, a porte chiuse perché l’impianto non è omologato) a caccia del settimo risultato utile di fila, per resta nei primi posti (-4 dalla vetta). "Dopo l’infortunio di Formato – spiega mister Mattia Gori – avevamo pensato a una punta che potesse giocare anche insieme. Affrontiamo un Rovato che è il giusto mix di esperti e giovani e gioca con qualità". Il tecnico deve fare a meno di Formato (problema muscolare), Stopelli (se ne riparla fra 2 mesi per la mononucleosi), Carrozza (colpo alla spalla), Orlandi e i lungodegenti Maini e Panfilo, recuperato Anino che potrebbe tornare dal 1’ fra i pali, in attacco ballottaggio Morello-Arrondini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. La Cittadella cerca la settima utile. A Rovato con un Arrondini in più

