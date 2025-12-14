Festa grande a Sarno | nonna Luisa spegne 104 candeline

A Sarno, la comunità si è riunita per celebrare un traguardo speciale: i 104 anni di nonna Luisa Crescenzo. Un compleanno che rappresenta un momento di gioia e di condivisione, simbolo di una vita ricca di esperienze e affetto. La festa ha coinvolto familiari, amici e cittadini, rendendo omaggio a una donna amata e rispettata.

Un compleanno raro e prezioso: 104 anni per la signora Luisa Crescenzo.