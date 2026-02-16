Lanza lascia Cisterna per la Cina | addio anticipato alla Superlega

Filippo Lanza lascia Cisterna per trasferirsi in Cina, spinto da un’offerta concreta e allettante. La decisione arriva dopo una stagione in cui il team ha centrato la salvezza e lui ha deciso di cercare nuove sfide all’estero. La sua partenza anticipata segna un cambiamento importante per la squadra e per il campionato.

Nel contesto di una stagione che ha visto il Cisterna Volley assicurarsi la salvezza matematica, si chiude un capitolo significativo con l’addio a Filippo Lanza, schiacciatore originario di Zevio, pronto a una nuova esperienza in Asia. La destinazione è la China Super League, dove vestirà la maglia dello Shanghai Brightman Volleyball Team per disputare la parte finale della stagione e sfidare i playoff con l’obiettivo di centrare il titolo. La decisione di partire arriva dopo la matematica eliminazione di qualsiasi dubbio sulla permanenza nella massima serie nazionale. L’accordo iniziale prevedeva un trasferimento potenziale solo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, playoff inclusi: se la squadra fosse rimasta in corsa per l’ottava posizione, Lanza sarebbe rimasto fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lanza lascia Cisterna per la Cina: addio anticipato alla Superlega Cisterna-Cuneo 3-0: Lanza esulta per la salvezza, Cavaccini critica la mancanza di intensità Lanza esulta per la salvezza dopo aver battuto Cuneo 3-0, un risultato che dimostra la determinazione della squadra di Cisterna Volley. Cisterna supera Cuneo 3-0 e raggiunge i 14 punti, Lanza eletto MVP Cisterna batte Cuneo 3-0 e sale a 14 punti in classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pallavolo SL – Cisterna Volley, missione salvezza aritmetica: il ritorno di Lanza per il match decisivo con Cuneo; VOLLEY | Cisterna ritrova Lanza e si prepara alla sfida contro Cuneo: match che vale la salvezza matematica; SuperLega 2025-26: Cisterna strapazza Cuneo e la scavalca in classifica; Grottazzolina saluta la Superlega, Cisterna è salva, Monza nei Play Off. Cisterna volley, 0-3 a Piacenza. Pesano le assenze di Lanza e PlankA inizio partita Fanizza costretto a lasciare il campo dopo un colpo in pieno volto. A distanza di sicurezza dalla zona retrocessione ... roma.corriere.it Pallavolo SL – Cisterna Volley, missione salvezza aritmetica: il ritorno di Lanza per il match decisivo con CuneoDopo un weekend di riposo rigenerante, il Cisterna Volley riapre i cancelli del PalaSport di via Delle Province con un obiettivo chiarissimo: chiudere definitivamente i conti con la lotta salvezza. La ... ivolleymagazine.it In questo San Valentino, lascia che siano i nostri piatti a parlare per te! Da L'Acquolina in Bocca ti aspettiamo per celebrare insieme il giorno più romantico dell'anno con i nostri piatti preparati con passione e ingredienti di altissima qualità. Che tu voglia so - facebook.com facebook