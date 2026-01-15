Volley Cisterna torna a vincere dopo due mesi! Barotto e Lanza scatenati contro Monza scatto salvezza

Cisterna torna alla vittoria dopo due mesi, battendo Monza 3-1 nella 16ª giornata di Superlega. Barotto e Lanza si sono distinti con prestazioni decisive, contribuendo allo scatto salvezza della squadra. La partita si è conclusa con set equilibrati e un risultato che riaccende le speranze di Cisterna nel massimo campionato italiano di volley maschile.

Cisterna ha sconfitto Monza per 3-1 (25-22; 25-23; 18-25; 25-22) nel posticipo della 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La formazione laziale è tornata al successo dopo addirittura due mesi: l'ultima affermazione risaliva al 16 novembre 2025, quando ebbe la meglio al tie-break contro Modena, sempre di fronte al proprio pubblico. Quarto successo stagionale per il Top Volley, che ha conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza. Cisterna ha rafforzato il penultimo posto con 10 punti e ora può fare affidamento su sei lunghezze di margine nei confronti di Grottazzolina: soltanto l'ultima retrocederà in Serie A2, mancano sei giornate al termine della regular season.

