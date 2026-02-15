Israele approva la registrazione di terreni in Cisgiordania la grave escalation che punta all’annessione
Il governo israeliano ha dato il via libera alla registrazione di terreni in Cisgiordania, una mossa che segna un passo deciso verso l’annessione. Questa decisione, presa per la prima volta dal 1967, riguarda aree che molti considerano cruciali per il futuro dello Stato palestinese. La registrazione potrebbe portare a un aumento delle dispute sulla proprietà e accelera le tensioni nella regione.
Il governo di Israele ha autorizzato la registrazione dei terreni in Cisgiordania. Il nuovo processo di registrazione coinvolgerà la cosiddetta Area C, che copre circa il 60% dell’intero territorio della West Bank, sotto il controllo militare e civile israeliano. È la prima volta dal 1967 che i terreni in Cisgiordania passano ufficialmente nella proprietà di Israele. Per le autorità della Palestina si tratta di una “grave escalation” che punta all’annessione. Israele avvia la registrazione dei terreni La Palestina denuncia la “grave escalation” La proprietà israeliana in Cisgiordania Israele avvia la registrazione dei terreni Il gabinetto di Israele ha approvato la risoluzione presentata dal ministro della Difesa Israel Katz, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Giustizia Yariv Levin. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Israele riavvia la registrazione di terre in Cisgiordania: la mossa che apre la strada all’annessione. L’Anp: “Grave escalation”
Il governo israeliano ha ripreso le pratiche di registrazione delle terre in Cisgiordania, una decisione che potrebbe favorire l’annessione di parte dei territori.
Israele riavvia la registrazione di terre in Cisgiordania: la mossa che apre la strada all’annessione. L’Anp: Grave escalationLa decisione riapre un processo fermo dal 1967 e consentità di regolarizzare gli insediamenti nei territori palestinesi (illegali in base al diritto internazionale) ... ilfattoquotidiano.it
Israele approva per la prima volta dal 1967 la registrazione dei terreni in CisgiordaniaIl governo israeliano ha autorizzato per la prima volta dal 1967 l'avvio di un processo di registrazione dei terreni in Cisgiordania. Sulla base di una risoluzione presentata dai ministri della Difesa ... msn.com
