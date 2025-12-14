Trovato nell’auto con l' eroina e uno spinello | poi in casa spuntano oltre 400 grammi di hashish Arrestato 47enne

Un 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Parma per aver nascosto oltre 400 grammi di hashish in casa e trovato in possesso di eroina e uno spinello nell’auto. L’operazione si inserisce in un’attività volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel territorio.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 47enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di "hashish".Nella serata del 12 dicembre, durante un servizio di perlustrazione con finalità preventive e repressive eseguito nella zona di strada Langhirano, una.