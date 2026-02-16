Cineracconti uno sguardo oltre Hollywood | Gambuti racconta il cinema americano alternativo

Mercoledì 18 febbraio, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Riccione, torna “Cineracconti”, il ciclo di incontri che indaga lo stretto rapporto tra la settima arte, la storia e la letteratura. Penultimo appuntamento in calendario, l’incontro vedrà protagonista Roberto Gambuti con l’approfondimento dal titolo “Il business dei sogni. Una storia non hollywoodiana del cinema americano”. La rassegna “Cineracconti” si concluderà il 25 febbraio con Daniele Gualdi, che tratterà il percorso sull’arte di Mario Martone dal titolo “Dal teatro al cinema”. La musica elettronica protagonista in un Capodanno lungo quattro notti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Torna “Cineracconti”, la serie di incontri dedicata alla storia del cinema, organizzata dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, con il patrocinio del Comune di Riccione.

“Oltre il Margine” al Carcere Borbonico offre un'intensa riflessione sulla dignità umana attraverso una collettiva fotografica curata da Antonio Bergamino.

