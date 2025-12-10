Oltre il Margine porta al Carcere Borbonico uno sguardo profondo sulla dignità umana

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oltre il Margine” al Carcere Borbonico offre un'intensa riflessione sulla dignità umana attraverso una collettiva fotografica curata da Antonio Bergamino. Promossa dal centro di solidarietà La Casa sulla Roccia, la mostra rappresenta il penultimo appuntamento del ciclo “Un anno di mostre al Museo”, affrontando temi sociali e umanitari con grande sensibilità.

Penultimo appuntamento del ciclo Un anno di mostre al Museo con “Oltre il Margine”, la nuova collettiva fotografica curata da Antonio Bergamino e promossa dal centro di solidarietà La Casa sulla Roccia, attivo dal 1985 nella lotta alle dipendenze, alla violenza di genere e nel sostegno ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Drone porta in carcere a Lecce droga e cellulari: intercettato e sequestrato, caccia a chi lo manovrava - C'erano oltre 400 grammi di droga, tra cocaina e hashish, schede sim e cellulari in un drone intercettato in volo e sequestrato dalla ... Scrive quotidianodipuglia.it