Cinema in lutto è morto il premio Oscar

L'addio a una leggenda del cinema mondiale segna la fine di un'epoca dorata per la settima arte. La notizia della scomparsa di Robert Duvall, avvenuta all'età di novantacinque anni, ha colpito profondamente il cuore degli appassionati e dei colleghi che per oltre sei decenni hanno ammirato il suo talento cristallino e la sua incredibile capacità di trasformazione. L'attore si è spento serenamente nella sua residenza di Middleburg, in Virginia, circondato dall'affetto dei suoi cari e in particolare della moglie Luciana. La sua morte non rappresenta solo la perdita di un interprete straordinario, ma la chiusura di un capitolo fondamentale della storia di Hollywood, di cui Duvall è stato uno dei pilastri più solidi e rispettati, capace di navigare attraverso generi diversi con una naturalezza che pochi altri hanno saputo eguagliare nel corso del tempo.

È venuto a mancare a 87 anni Carlo Cecchi, attore italiano di lunga esperienza nel cinema e nel teatro, nato a Firenze nel 1939.

