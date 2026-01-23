Cinema e teatro in lutto | è morto a 87 anni Carlo Cecchi Nel 2007 il premio Gasmann come miglior attore italiano

È venuto a mancare a 87 anni Carlo Cecchi, attore italiano di lunga esperienza nel cinema e nel teatro, nato a Firenze nel 1939. Nel corso della sua carriera ha ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui il premio Gasmann nel 2007 come miglior attore italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo.

E’ morto a quasi 87 anni (che avrebbe compiuto dopodomani) Carlo Cecchi, grande attore di cinema e teatro nato a Firenze nel 1939. Considerato una delle figure di spicco del teatro di innovazione in Italia, Cecchi ha alternato in decenni di attività il lavoro di attore teatrale e cinematografico a quello di regista teatrale. Tra i numerosi lavori sul palcoscenico, si ricorda il ruolo da regista e primattore di Ivanov di Anton Cechov prodotto dal Teatro Niccolini di Firenze nel 1982 e presentato in quell'anno in prima nazionale al Teatro Caio Melisso durante il Festival dei Due Mondi di Spoleto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

È morto Carlo Cecchi, attore a teatro e al cinema: aveva 86 anniÈ scomparso Carlo Cecchi, attore e regista noto nel teatro e nel cinema italiano.

