Torna in tv Nuovo Cinema Paradiso il capolavoro del premio Oscar Giuseppe Tornatore
Un film premiato con l'Oscar, che ha consacrato il suo autore come uno dei protagonisti del cinema italiano e internazionale contemporaneo: domani, mercoledì 31 dicembre, alle 21.10, Rai Movie propone il capolavoro di Giuseppe Tornatore, "Nuovo Cinema Paradiso".Una sala cinematografica in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
