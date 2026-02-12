Un ciclone, chiamato Ulrike, sta attraversando la Calabria. Le previsioni parlano di venti molto forti, con raffiche di tempesta che stanno già creando disagi. Le autorità hanno emesso un’allerta arancione, soprattutto per le zone costiere tirreniche, dove si temono mareggiate e danni alle strutture. La gente si prepara ad affrontare le prossime ore, mentre le forze dell’ordine monitorano la situazione.

Si prevedono venti forti di burrasca, con raffiche di tempesta e possibili mareggiate lungo le coste, specie quella tirrenica. Nel resto della regione, confermato il livello di rischio giallo. Coinvolta anche la Sicilia Il ciclone Ulrike non si ferma e continua a fare sentire i suoi pesanti effetti sulla Calabria. Dopo l’allerta meteo arancione diramata per la giornata odierna, la Protezione Civile conferma il medesimo colore anche per domani. In particolare, sarà interessata la parte tirrenica della regione. Analogamente, resta gialla l’allerta sulle altre zone della Calabria. Ciclone Urike: previsti venti fonti, tempeste e mareggiate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ciclone Ulrike colpisce la Calabria: è allerta arancione

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Calabria e Sicilia si preparano ad affrontare un nuovo ciclone, Ulrike.

Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

