Tigli abbattuti a Silea | dal piano originale 25 alberi ne restano pochi dopo l’intervento in via Friuli

A Silea, in via Friuli, sono stati abbattuti molti tigli. Dal piano originale, che prevedeva la rimozione di 25 alberi, ora ne restano pochi. Solo due o tre saranno tagliati per motivi di sicurezza. La decisione ha suscitato molte discussioni, anche durante la seduta del consiglio comunale di giovedì 5 febbraio 2026. La sindaca Ylenia Canzian ha risposto alle opposizioni, spiegando le ragioni dell’intervento e le modalità con cui sono stati effettuati i tagli.

**Silea, via Friuli: 25 tigli abbatteati, ora soltanto due o tre saranno tagliati per motivi di sicurezza** Giovedì 5 febbraio 2026, a Silea, in via Friuli, si è svolta una seduta del consiglio comunale che ha visto la sindaca Ylenia Canzian rispondere a un'interrogazione delle opposizioni riguardo l'abbattimento di tigli. Il progetto originario prevedeva la distruzione di 25 alberi, ormai considerati un patrimonio paesaggistico della zona, ma è stato ridotto drasticamente a soli due o tre esemplari. Questo cambiamento, ottenuto grazie all'ascolto dei cittadini, rappresenta un importante passo verso una nuova visione del progetto di riqualificazione della strada, ormai in fase di progetto di fattibilità tecnico-economica.

