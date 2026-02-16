‘Cime Tempestose’ | i segreti di un lavoro scenografico difficilissimo

Nel nuovo film di Emerald Fennell, intitolato Cime Tempestose, la scena in cui Catherine entra nella villa dei Linton e scopre la sua futura stanza si distingue per la complessità della scenografia. La realizzazione di questa sequenza ha richiesto mesi di lavoro e ha coinvolto un team di artisti specializzati in effetti visivi. La sfida principale è stata ricreare un ambiente che trasmettesse immediatamente il lusso e l’atmosfera della residenza, senza perdere di vista i dettagli che rendono la scena realistica.

Una delle scene più conturbanti e particolari dell'universo visivo di Cime Tempestose, il nuovo film diretto Emerald Fennell, è la scena in cui Catherine viene guidata all'interno della sua nuova e lussuosa casa, la villa dei Linton, e viene introdotta nella sua futura camera da letto. "il colore della guance di mia moglie" dice Linton indicando le pareti. Quello che sembrerebbe essere il colore delle guance di Catty in realtà è proprio la riproduzione esatta della guancia di Margot Robbie, con tanto di impercettibili vene sottocutanee e persino le efelidi, come viene detto anche nel film. Ma com'è stata reso reso davvero quel trucco scenico? Scopriamo questo e tanti altri dettagli del lavoro scenografico fatto per il film, in sala da poco, ma che vanta già un successo clamoroso! Un palcoscenico tra naif ed eccentricità.