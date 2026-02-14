Emerald Fennell ha scelto di mettere le virgolette nel titolo

La regista Emerald Fennell ha voluto le virgolette attorno al titolo. Stanno a significare che restituisce sullo schermo le sue impressioni da quattordicenne che per la prima volta legge “Cime tempestose” di Emily Brontë. Per essere precisi: metà del libro, ma questo è un difettuccio comune a tanti. Finita la passione tra Catherine e Heathcliff si stacca la spina, poco importano le conseguenze sugli eredi. Ogni lettura è legittima. Ma i sogni erotici dell’adolescente avrebbero trovato migliore collocazione su Wattpad – non in un film costato milioni, né sulla copertina della recente edizione Einaudi, che parla di opera “trasgressiva e asessuata”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale.

«Cime tempestose» di Emmerald Fennell è un film su due belloni che non dovrebbero amarsi ma si amano lo stesso, lei un po' Barbie vittoriana (l'attrice è Margot Robbie), lui Ken versione selvatico uscito dallo spot di un profumo (Jacob Elordi), prede di una

