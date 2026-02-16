Cielo azzurro ad Anterselva | Vittozzi oro storico nel biathlon

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nel biathlon ad Anterselva, portando a casa la prima medaglia d’oro olimpica italiana in questa disciplina. La vittoria si è concretizzata in una giornata di sole, davanti a un pubblico di tifosi entusiasti. La biathleta azzurra ha dimostrato grande determinazione, migliorando il suo tempo nei percorsi di sci e nelle sessioni di tiro.

Felicissima l’azzurra. A Anterselva, Lisa Vittozzi ha scritto una pagina storica per l’Italia del biathlon, conquistando il primo oro individuale olimpico del nostro Paese in questa disciplina. La trentunenne friulana, già argento nella staffetta mista 4×6 km ad inizio Giochi, ha dominato l’inseguimento femminile sui 10 km, completando tutte le serie di tiro senza errori (2020) e chiudendo con il tempo di 30’11”8, davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (+28”8) e alla finlandese Suvi Minkkinen (+34”3). Vittozzi è la seconda italiana a salire sul podio individuale olimpico dopo Dorothea Wierer (bronzo a Pechino 2022) e ha regalato all’Italia la 22ª medaglia a Milano-Cortina 2026, l’ottava d’oro, superando il record storico di sette ori stabilito trentadue anni fa a Lillehammer. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon ad Anterselva, un risultato che le dà grande soddisfazione e che dedica al nonno, che le ha trasmesso la passione per lo sport.

