Ciclopedonale sull' Adda nuovo cedimento | le immagini dal drone
Il ciclopista sull’Adda ha subito un nuovo cedimento, causando l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Le immagini scattate dal drone mostrano chiaramente i danni al percorso, che si sono aggravati dopo le ultime piogge intense. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada rimane chiusa al traffico. La zona interessata si trova vicino al ponte di Borghetto.
Dalla mattinata di lunedì 16 febbraio, sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la protezione civile. Il nuovo cedimento è avvenuto sul lato cremonese del ponte e segue il primo crollo avvenuto venerdì 13 febbraio in territorio lodigiano.
Una parte della nuova passerella ciclopedonale sull’Adda si è appena sgretolata, mettendo a rischio chi percorreva il ponte tra Maccastorna e Crotta d’Adda.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
