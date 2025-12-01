Assalto a portavalori sull' A2 veicoli in coda | le immagini dal drone

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furgone portavalori è stato assaltato poco dopo le 6.00 di lunedì 1° dicembre lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in una galleria all'altezza di Bagnara Calabra. Nelle immagini dal drone, le lunghe code di veicoli rimasti bloccati sull'A2 a causa del colpo dei banditi e dei rilievi ancora in corso sul luogo dell'assalto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

assalto portavalori sull a2Reggio Calabria: assalto a portavalori, rubati due milioni. Le auto incendiate sulla A2 - Ammonterebbe a circa due milioni di euro il bottino della rapina messa a segno lunedì mattina in provincia di Reggio Calabria ai danni di un portavalori della ... msn.com scrive

assalto portavalori sull a2Assalto audace a un portavalori in Calabria: colpo spettacolare sull'A2 - Un'operazione audace ha colpito un furgone porta valori in Calabria, portando via un bottino di due milioni di euro grazie all'impiego di tecniche sofisticate. Da notizie.it

assalto portavalori sull a2Assalto al portavalori sull’A2: potrebbe essere andata in fumo buona parte dei due milioni - Il lavoro degli inquirenti si sta concentrando sulle cosche della 'ndrangheta di Sinopoli, Melicuccà e Sant’Eufemia d’Aspromonte. Come scrive corrieredellacalabria.it

assalto portavalori sull a2Assalto a un portavalori sulla A2 in Calabria: rubati 2 milioni, veicoli in fiamme - Sarebbe di circa 2 milioni di euro il bottino sottratto da alcuni banditi durante una rapina a un furgone portavalori messo a segno lungo l’ autostrada A2 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

assalto portavalori sull a2Calabria, assalto a portavalori questa mattina sull’A2 - Questa mattina in Calabria c’è stato un assalto ad un portavalori lungo l’autostrada A2. Si legge su mam-e.it

assalto portavalori sull a2Reggio Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni di euro - Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull'A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Assalto Portavalori Sull A2