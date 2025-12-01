Assalto a portavalori sull' A2 veicoli in coda | le immagini dal drone
Un furgone portavalori è stato assaltato poco dopo le 6.00 di lunedì 1° dicembre lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in una galleria all'altezza di Bagnara Calabra. Nelle immagini dal drone, le lunghe code di veicoli rimasti bloccati sull'A2 a causa del colpo dei banditi e dei rilievi ancora in corso sul luogo dell'assalto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
