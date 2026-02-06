Weekend col maltempo | sull' Italia pioggia neve e vento

Il weekend si presenta all’insegna del maltempo su tutta Italia. Al Nord, dopo la neve, arrivano le schiarite, mentre al Centro e al Sud continua a piovere e il vento non dà tregua. Le previsioni parlano di giornate difficili, con condizioni meteo che cambiano da regione a regione.

L'Italia si trova divisa in due sul piano delle condizioni meteo: al Nord dopo la neve arrivano le schiarite, mentre la pioggia bagna il Centro e il Sud. I fiocchi sono una buona notizia sul fronte Olimpiadi invernali, le precipitazioni invece fanno stare col fiato sospeso quelle aree del Paese.🔗 Leggi su Today.it

