Ancora maltempo sull' Italia | continua l' ondata di freddo e pioggia al Centro-Sud

L'Italia prosegue sotto l'influsso di un'area di maltempo che interessa principalmente le regioni del Centro-Sud. Si registrano temperature in diminuzione, piogge frequenti e possibili nevicate anche a quote non alte. Le condizioni meteorologiche persistenti richiedono attenzione, soprattutto per chi attraversa zone a rischio di maltempo o neve. Restate aggiornati sulle previsioni per affrontare al meglio questa fase di condizioni avverse.

Ancora maltempo sull'Italia, con freddo, pioggia soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e possibili nevicate anche a bassa quota. Le piogge, si legge nella nota, «continueranno a interessare Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia, con fenomeni localmente intensi». Sul resto del Paese il freddo lascerà comunque spazio a schiarite. Le previsioni segnalano inoltre «un ulteriore calo delle.

Continua maltempo e arriva Maestrale: piogge e nevicate nel weekend. Le previsioni meteo - Il weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da temperature molto basse e possibili nevicate, anche a quote non elevate. adnkronos.com

LIVE 22:00 – RIEPILOGO giornata di MALTEMPO intenso sulla #Calabria: vento intenso, neve in montagna e fiocchi (irrisori) fino a 600–700 m, mareggiate violente e forti piogge. Ultimi fenomeni in attenuazione, domani residua instabilità al sud e tempera - facebook.com facebook

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Si abbassano le temperature e arriva il gelo. #ANSA x.com

