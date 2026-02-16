Ciclone Harry Meloni a Niscemi e Schifani a Roma | Mercoledì il decreto subito i fondi
Il ciclone Harry ha causato danni in Sicilia, spingendo Meloni a tornare a Niscemi e Schifani a Roma per discutere subito i fondi e i lavori di ricostruzione. Meloni si recherà nel comune siciliano, dove ieri ha incontrato i residenti e promesso interventi rapidi, mentre Schifani lavorerà con i ministri per approvare il decreto di aiuto previsto per mercoledì.
Il presidente della Regione nella Capitale: "L'obiettivo è accelerare procedure e risorse a sostegno di famiglie". La premier nel Comune colpito dalla frana. "Centinaia di milioni per il ripristino di infrastrutture e servizi" Giorgia Meloni torna a Niscemi, Renato Schifani invece vola a Roma per definire gli ultimi dettagli sull'intervento del governo a favore dei territori colpiti dal ciclone Harry. Il decreto legge per far fronte alle conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto Sicilia, Sardegna e Calabria, sarà in Consiglio dei ministri mercoledì, ha annunciato la premier in un punto stampa nel comune colpito dalla frana.
La premier Meloni è in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry. "Subito 150 milioni, Ciciliano commissario" VIDEO | FOTO
Giorgia Meloni visita la Sicilia per verificare i danni causati dal ciclone Harry, che ha provocato gravi allagamenti e crolli nelle zone di Niscemi.
Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: “dalla Regione siciliana mezzo miliardo per il rilancio dei terri
La Regione Siciliana mette in campo 558 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi.
Meloni torna a Niscemi: Mercoledì il decreto, dal giorno dopo ci sono le risorse. La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a cominciare da Niscemi. Accompagnata dal capo del Dipartimento
Meloni a Niscemi: Fondi per 150 milioni e un commissario straordinario. La premier è arrivata in mattinata con il capo della protezione civile Ciciliano per una ricognizione e poi ha incontrato gli sfollati
