Ciclone Harry Meloni a Niscemi e Schifani a Roma | Mercoledì il decreto subito i fondi

Il ciclone Harry ha causato danni in Sicilia, spingendo Meloni a tornare a Niscemi e Schifani a Roma per discutere subito i fondi e i lavori di ricostruzione. Meloni si recherà nel comune siciliano, dove ieri ha incontrato i residenti e promesso interventi rapidi, mentre Schifani lavorerà con i ministri per approvare il decreto di aiuto previsto per mercoledì.

Il presidente della Regione nella Capitale: "L'obiettivo è accelerare procedure e risorse a sostegno di famiglie". La premier nel Comune colpito dalla frana. "Centinaia di milioni per il ripristino di infrastrutture e servizi" Giorgia Meloni torna a Niscemi, Renato Schifani invece vola a Roma per definire gli ultimi dettagli sull'intervento del governo a favore dei territori colpiti dal ciclone Harry. Il decreto legge per far fronte alle conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto Sicilia, Sardegna e Calabria, sarà in Consiglio dei ministri mercoledì, ha annunciato la premier in un punto stampa nel comune colpito dalla frana.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Giorgia Meloni visita la Sicilia per verificare i danni causati dal ciclone Harry, che ha provocato gravi allagamenti e crolli nelle zone di Niscemi.

La Regione Siciliana mette in campo 558 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi.

