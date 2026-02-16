Ciclone Harry la premier Meloni conferma | Nel decreto fondi per ripristino infrastrutture e servizi
La premier Meloni annuncia un decreto da 150 milioni di euro per Niscemi, colpita dal crollo di una collina a causa del ciclone Harry. Dopo un sopralluogo il 28 gennaio, Meloni torna in città con il capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, per garantire interventi rapidi. La decisione arriva in seguito ai danni causati dalla tempesta, che hanno lasciato molte famiglie senza casa. Meloni promette di accelerare i lavori di ripristino di strade e servizi pubblici.
Il capo del governo è tornata a Niscemi per fare il punto della situazione dopo la frana. Annunciati centinaia di milioni di euro Vuole tempi rapidi Giorgia Meloni, che oggi, dopo il primo sopralluogo del 28 gennaio, e' tornata a Niscemi con il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, annunciando per mercoledì un decreto che stanzierà subito 150 milioni per il Comune del Nisseno, devastato dalla frana e la nomina di un commissario straordinario che sarà lo stesso responsabile nazionale della Protezione civile. "Il prefetto Ciciliano dovrà' fare le ordinanze", ha spiegato, aggiungendo: "Dove chiedo di non forzare è sulla fascia di rispetto.
Ciclone Harry, Meloni a Niscemi e Schifani a Roma: "Mercoledì il decreto, subito i fondi"
Il ciclone Harry ha causato danni in Sicilia, spingendo Meloni a tornare a Niscemi e Schifani a Roma per discutere subito i fondi e i lavori di ricostruzione.
Ciclone Harry, solo in Sicilia danni per almeno 740 milioni. Schlein: “Salvini destini i soldi del Ponte al ripristino delle infrastrutture”
Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in almeno 740 milioni di euro in Sicilia, portando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza regionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La premier Meloni (con il caschetto della protezione civile) visita Niscemi e le aree colpite dal Ciclone HarryCaltanissetta, 16 febbraio 2026 La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi per un sopralluogo nelle aree colpite dal ciclone Harry e dalla frana, incontrando autorità locali e sfollati e ribadendo
Ciclone Harry, la Premier Meloni a Niscemi: pronti 150 milioni e un Commissario per la ricostruzione«Per il comune di Niscemi abbiamo erogato 150 milioni di euro». È un messaggio di concretezza quello che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto portare personalmente in Sicilia, recand
