Ciclone Harry la premier Meloni conferma | Nel decreto fondi per ripristino infrastrutture e servizi

La premier Meloni annuncia un decreto da 150 milioni di euro per Niscemi, colpita dal crollo di una collina a causa del ciclone Harry. Dopo un sopralluogo il 28 gennaio, Meloni torna in città con il capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, per garantire interventi rapidi. La decisione arriva in seguito ai danni causati dalla tempesta, che hanno lasciato molte famiglie senza casa. Meloni promette di accelerare i lavori di ripristino di strade e servizi pubblici.

Il capo del governo è tornata a Niscemi per fare il punto della situazione dopo la frana. Annunciati centinaia di milioni di euro Vuole tempi rapidi Giorgia Meloni, che oggi, dopo il primo sopralluogo del 28 gennaio, e' tornata a Niscemi con il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, annunciando per mercoledì un decreto che stanzierà subito 150 milioni per il Comune del Nisseno, devastato dalla frana e la nomina di un commissario straordinario che sarà lo stesso responsabile nazionale della Protezione civile. "Il prefetto Ciciliano dovrà' fare le ordinanze", ha spiegato, aggiungendo: "Dove chiedo di non forzare è sulla fascia di rispetto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il ciclone Harry ha causato danni in Sicilia, spingendo Meloni a tornare a Niscemi e Schifani a Roma per discutere subito i fondi e i lavori di ricostruzione.

Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in almeno 740 milioni di euro in Sicilia, portando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza regionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.