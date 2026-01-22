Ciclone Harry solo in Sicilia danni per almeno 740 milioni Schlein | Salvini destini i soldi del Ponte al ripristino delle infrastrutture

Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in almeno 740 milioni di euro in Sicilia, portando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza regionale. La situazione potrebbe richiedere un’ulteriore valutazione per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, con un possibile intervento politico da parte del Consiglio dei ministri. Intanto, leader politiche chiedono di destinare i fondi pubblici al ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Sicilia e Sardegna dichiarano lo stato di emergenza regionale, ma si va verso l’istruttoria per chiedere lo stato di emergenza nazionale, da sottoporre alla valutazione politica del Consiglio dei ministri. Una richiesta già annunciata, anche per la Calabria, dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time alla Camera del 21 gennaio. Per quanto riguarda la sola Sicilia, da una prima ricognizione fatta dalla Protezione civile regionale, i danni provocati dal ciclone Harry ammontano ad almeno 740 milioni di euro. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani, al termine della giunta straordinaria convocata per stabilire i primi provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

