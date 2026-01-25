Ciclone in Sicilia Ugl | Subito lo stato di calamità e la cassa integrazione

Dopo il recente ciclone che ha colpito la Sicilia, la Ugl sollecita l’attivazione immediata dello stato di calamità e la predisposizione della cassa integrazione. Il segretario regionale Carmelo Giuffrida e i segretari provinciali hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni per valutare la situazione e richiedere interventi rapidi e coordinati, al fine di supportare le comunità e le imprese colpite dall’evento naturale.

Il segretario regionale della Ugl Carmelo Giuffrida, insieme ai segretari provinciali dello stesso sindacato, con cui ha avuto un incontro operativo per comprendere meglio la situazione post tempesta, rinnova la richiesta di un intervento immediato e coordinato delle istituzioni. "Apprezziamo le

