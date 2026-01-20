Ciclone Harry Marano M5s | In sicilia danni ingenti governo regionale chieda immediatamente a roma lo stato di calamità naturale

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche. Marano, membro del Movimento 5 Stelle, invita il governo regionale a richiedere immediatamente lo stato di calamità naturale presso Roma, al fine di poter avviare le procedure di assistenza e sostegno necessarie per le zone colpite.

“Alla luce degli ingenti danni registrati in tutta la Sicilia e del peggioramento delle condizioni meteo che ha reso necessaria la proroga dell’allerta rossa anche nella giornata di domani, faccio appello al governo regionale affinché si attivi per fare in modo che da Roma venga dichiarato.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

Sicilia, caro voli, Marano (M5S): “Dal Governo Meloni, solo NO, la Sicilia resta senza risposte”La Sicilia continua ad affrontare criticità nonostante le promesse fatte dal Governo Meloni.

