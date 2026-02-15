Barzana ciclista 18enne muore dopo lo scontro con un’auto
Francesco Mazzoleni, un ragazzo di 18 anni, ha perso la vita dopo un incidente con un’auto sulla provinciale 175 a Barzana. La collisione si è verificata ieri pomeriggio, mentre il giovane pedalava in bicicletta lungo la strada. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, le ferite riportate sono risultate troppo gravi.
LA TRAGEDIA. Sulla provinciale 175. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma per Francesco Mazzoleni non c’è stato nulla da fare. La squadra: «Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta che ti spingevano a inseguire il tuo sogno». Tragedia a Barzana, dove nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio Francesco Mazzoleni, ciclista di 18 anni, ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto. È successo sulla provinciale 175, poco dopo le 14. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
