Tragedia in Italia 12enne travolto da ambulanza | stava andando a scuola
Una mattina che avrebbe dovuto cominciare come tante altre si è trasformata in un evento drammatico in grado di scuotere un intero quartiere. Le strade percorse dagli studenti diretti a scuola, solitamente animate da voci e passi frettolosi, sono state invece segnate da un improvviso momento di paura e concitazione. L'arrivo dei mezzi di soccorso, delle pattuglie e dei testimoni increduli ha creato un clima di forte tensione, mentre le prime informazioni iniziavano a diffondersi rapidamente tra i residenti.
