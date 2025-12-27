Ciclista di 91 anni travolto e ucciso a Monza | chiesta l’archiviazione per l’autista del camion che lo trascinò per 500 metri

Monza, 27 Dicembre 2025 - La Procura di Monza chiede l'archiviazione per il camionista che travolse e uccise, in viale Cesare Battisti, un ciclista 91enne, trascinato insieme alla sua bicicletta per oltre 500 metri. Ma i familiari si oppongono e ad aprile sarà battaglia davanti al gup in Tribunale. Per il tragico incidente costato la vita ad Aristide Frascadore, milanese appassionato ciclista nato il giorno di Natale del 1933, la Procura di Monza ha indagato per omicidio stradale il conducente del Tir.

