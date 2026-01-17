Milan choc per Fullkrug | furto nella sua stanza d’hotel

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, è stato coinvolto in un episodio di furto nella sua stanza d’hotel. La notizia, che ha suscitato sorpresa tra tifosi e media, riguarda un episodio di intrusione che ha portato alla sottrazione di alcuni effetti personali. Al momento, non sono state divulgate ulteriori dettagli e si attendono aggiornamenti ufficiali.

FLORENCE, ITALY - JANUARY 11: Niclas Fullkrug of AC Milan arrives before the Serie A match between ACF Fiorentina and AC Milan at Artemio Franchi on January 11, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Claudio VillaAC Milan via Getty Images) Una bruttissima e spiacevole notizia quella riferita a Niclas Fullkrug. Il nuovo attaccante del Milan è stato vittima di un furto nella stanza d'hotel in cui sta alloggiando da quando è approdato a Milano in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo diverse fonti, tra cui TeleLombardia, l'attaccante rossonero, mercoledì mattina è uscito dall'hotel in cui alloggia per andare nei pressi di Milanello per svolgere la solita sessione di allenamento assieme ai suoi compagni di squadra.

