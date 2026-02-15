Meghan Markle ha condiviso una foto inedita di Lilibet per celebrare San Valentino, rispondendo così alle immagini pubblicate dai reali britannici. La scelta di pubblicare uno scatto intimo, che ritrae la piccola sorridente tra fiori colorati, ha attirato l’attenzione dei fan. Questo gesto dimostra come la duchessa voglia mostrare il suo affetto in modo semplice e autentico.

Meghan Markle ha scelto di non essere da meno dei cognati reali d’oltreoceano. Anche lei ha infatti pubblicato uno scatto privato sui social, festeggiando a suo modo con dolcezza San Valentino. Harry e Lilibet, foto splendida. Mentre a Londra, e non solo ovviamente, si ammirava l’immagine di William e Kate, è giunta la risposta carica di tenerezza di Meghan Markle. Uno scatto divenuto rapidamente virale, trattandosi di un rarissimo frammento di vita privata. Ha infatti pubblicato una foto inedita del Principe Harry insieme alla piccola Lilibet Diana. L’immagine scalda il cuore e mostra quanto la secondogenita della coppia sia cresciuta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, il dolce regalo di San Valentino: la foto inedita di Lilibet

Meghan Markle ha condiviso sui social una nuova foto che la ritrae insieme a Lilibet, entrambe in coordinato con un cappello di paglia.

Meghan Markle ha deciso di sorprendere il marito Harry con una linea di cioccolato in edizione limitata per San Valentino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.