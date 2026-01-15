Gennaro Gattuso si concentra sui prossimi playoff, con l’obiettivo di riportare l’Italia in azzurro dopo due anni. La semifinale contro l’Irlanda del Nord rappresenta un passo importante, con la possibilità di avanzare e affrontare successivamente Bosnia o Galles in trasferta. La convocazione del team è attesa, mentre si avvicina un momento cruciale per la nazionale italiana.

Si avvicina la data dei playoff che vedrà l’Italia affrontare in semifinale l’Irlanda del Nord, con la speranza di passare il turno e vedersela poi con la vincente tra Bosnia e Galles in trasferta. Due partite che diranno quello che sarà il destino degli azzurri, condannati agli spareggi dopo essere giunti secondi nel proprio girone per via della doppia sconfitta contro la Norvegia. Convocati Italia per i playoff, Gattuso prepara la sorpresa (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attuale CT Gennaro Gattuso sta facendo le sue valutazioni su quella che potrebbe essere la squadra da schierare a marzo anche se molto dipenderà dallo stato di forma dei calciatori in quel preciso periodo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gattuso pensa ai playoff, vuole riportarlo in azzurro dopo due anni: convocazione in arrivo

Leggi anche: Italia Norvegia, Gattuso si affida all’anima interista per arrivare ai playoff Mondiali: il piano del CT azzurro

Leggi anche: Italia ai playoff: gli Azzurri di Gattuso in prima fascia dopo il girone di qualificazione, la situazione aggiornata verso il sorteggio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gattuso pensa ai playoff, vuole riportarlo in azzurro dopo due anni: convocazione in arrivo; Lazio, Rovella pensa ancora alla Nazionale. E con Gattuso....

Mondiali 2026, niente stage per l’Italia in vista dei playoff/ Duro sfogo di Gattuso conto la scelta - DIRETTA/ Juventus Cremonese (risultato finale 5- ilsussidiario.net