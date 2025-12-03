Vlahovic manda un messaggio ai tifosi e alla Juve dopo l’infortunio | Ci vediamo presto Il serbo pensa già al ritorno in campo – FOTO

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio dopo l’infortunio. «Ci vediamo presto» il suo avviso ai tifosi. Il silenzio è stato rotto, la sfida al tempo è lanciata. Dopo la diagnosi che ha gelato il sangue ai tifosi della Juventus, Dusan Vlahovic è tornato a farsi sentire. L’attaccante serbo, costretto ai box per un grave infortunio muscolare, ha affidato al suo profilo Instagram un messaggio breve ma carico di significato, pensato per rassicurare l’ambiente e caricare sé stesso in vista del lungo percorso di riabilitazione che lo attende. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan) La promessa ai tifosi: “Ci vediamo presto”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

