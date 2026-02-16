Chiellini e Marotta oggi di nuovo faccia a faccia in Lega Serie A | la motivazione

. Si tornerà a discutere del polverone arbitrale seguito a Inter Juve. Beppe Marotta e Giorgio Chiellini sono attesi a un nuovo, immediato faccia a faccia. Dopo le frizioni e le polemiche infuocate scaturite sabato a San Siro durante il Derby d’Italia, i due dirigenti incroceranno nuovamente gli sguardi questa mattina, ma in una cornice strettamente istituzionale. L’ incontro è previsto per le ore 11:00 negli uffici milanesi in occasione dell’Assemblea della Lega Serie A, un vertice che si preannuncia ad altissima tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

La Procura apre un’indagine sull’ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti.

