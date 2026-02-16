Chiellini e Marotta oggi di nuovo faccia a faccia in Lega Serie A | la motivazione
Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta si incontrano di nuovo oggi in Lega Serie A, questa volta per discutere delle nuove regole sui diritti televisivi. Chiellini, ormai ex giocatore della Juventus, rappresenta la società bianconera, mentre Marotta, amministratore delegato dell’Inter, difende gli interessi del suo club. La riunione si svolge in un momento di tensione tra le squadre, con le trattative sulle risorse da distribuire tra le squadre di Serie A ancora in corso.
. Si tornerà a discutere del polverone arbitrale seguito a Inter Juve. Beppe Marotta e Giorgio Chiellini sono attesi a un nuovo, immediato faccia a faccia. Dopo le frizioni e le polemiche infuocate scaturite sabato a San Siro durante il Derby d’Italia, i due dirigenti incroceranno nuovamente gli sguardi questa mattina, ma in una cornice strettamente istituzionale. L’ incontro è previsto per le ore 11:00 negli uffici milanesi in occasione dell’Assemblea della Lega Serie A, un vertice che si preannuncia ad altissima tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lega Serie A, Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia: gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea
Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.
Inter Juve, indaga la Procura: non solo Comolli-Chiellini, furia Spalletti con Marotta e faccia a faccia Ferri-Modesto. Cosa rischiano
La Procura apre un'indagine sull'ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti.
Argomenti discussi: Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo…; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Inter-Juve è anche Marotta contro Chiellini: tra passato e presente, una cosa li unisce; Saviano: Finché ci sarà Marotta, i campionati sembreranno falsati. Chiellini sa come funziona con lui.
