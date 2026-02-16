Chiavari Martedì Grasso solidale | frittelle e cioccolata calda per Anffas Tigullio Est Una festa per chi ha bisogno

Il Martedì Grasso a Chiavari ha attirato molti cittadini perché Anffas Tigullio Est ha organizzato una giornata di solidarietà con frittelle e cioccolata calda. La manifestazione si è svolta in piazza Giacomo Matteotti, dove volontari e residenti si sono riuniti per sostenere le attività dell’associazione e condividere un momento di allegria. La giornata ha visto anche la presenza di bambini e famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a raccogliere fondi per i progetti sociali.

Martedì Grasso a Chiavari: Frittelle, Cioccolata Calda e Solidarietà per Anffas Tigullio Est. Chiavari si prepara a celebrare il Martedì Grasso, il 17 febbraio 2026, con la tradizionale distribuzione di frittelle e cioccolata calda in piazza Giacomo Matteotti. L'evento, organizzato dagli Ommi de Ruinà – Gruppo Pino Solari con il patrocinio del Comune, mira a raccogliere fondi a favore di Anffas Tigullio Est, l'associazione che supporta persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo e le loro famiglie. Una Tradizione Ligure al Servizio della Comunità. Il cuore di Chiavari, la sua piazza principale, si trasformerà in un palcoscenico di festa per l'ultimo atto del Carnevale.