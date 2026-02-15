Martedì Grasso a Chiavari con distribuzione di frittelle dolci e cioccolata calda

Da genovatoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo Ommi de Ruinà ha organizzato una festa di Martedì Grasso a Chiavari, portando in piazza Matteotti frittelle dolci e cioccolata calda. La manifestazione si svolgerà martedì 17 febbraio alle 14:30, coinvolgendo i residenti in un pomeriggio di allegria e tradizione. La partecipazione è promossa dal Comune di Chiavari, che ha dato il suo supporto all'evento.

Martedì 17 febbraio in piazza Matteotti a Chiavari, alle ore 14:30  gli Ommi de Ruinà - Gruppo Pino Solari organizzano il Martedì Grasso patrocinato dal Comune di Chiavari. Festa in occasione del Carnevale con distribuzione di frittelle dolci e cioccolata calda a favore di Anffas Tigullio est.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Venaria Reale: il carnevale torna con storia, inganni e cioccolata calda

Venaria Reale torna a vivere il suo carnevale con una parata ricca di storia, scherzi e cioccolata calda.

Accensione dell'albero di Natale a Sestri Levante con corteo dei bambini e cioccolata calda

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.