Martedì Grasso a Chiavari con distribuzione di frittelle dolci e cioccolata calda

Il gruppo Ommi de Ruinà ha organizzato una festa di Martedì Grasso a Chiavari, portando in piazza Matteotti frittelle dolci e cioccolata calda. La manifestazione si svolgerà martedì 17 febbraio alle 14:30, coinvolgendo i residenti in un pomeriggio di allegria e tradizione. La partecipazione è promossa dal Comune di Chiavari, che ha dato il suo supporto all'evento.

Martedì 17 febbraio in piazza Matteotti a Chiavari, alle ore 14:30 gli Ommi de Ruinà - Gruppo Pino Solari organizzano il Martedì Grasso patrocinato dal Comune di Chiavari. Festa in occasione del Carnevale con distribuzione di frittelle dolci e cioccolata calda a favore di Anffas Tigullio est.🔗 Leggi su Genovatoday.it Venaria Reale: il carnevale torna con storia, inganni e cioccolata calda Venaria Reale torna a vivere il suo carnevale con una parata ricca di storia, scherzi e cioccolata calda. Accensione dell'albero di Natale a Sestri Levante con corteo dei bambini e cioccolata calda Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. In città si attende la sfilata dei carri allegorici di martedì grasso. Ma gli appuntamenti sono tanti e diffusi in tutta la Marca. Gran galà di chiusura a San Vendemiano il 14 marzo facebook 14/2/26. L'oratorio salesiano S.Giusto di Chioggia, invece, anziché in questo weekend, ha scelto di organizzare la Festa di Carnevale, come consuetudine, proprio nell'ultimo giorno, il martedì grasso 17 febbraio: compresa gara di torte e processo al pupoloto x.com