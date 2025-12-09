Pontedecimo in festa per vivere la magia natalizia con mercatini laboratori e cioccolata calda

Sabato 13 dicembre, Pontedecimo si anima con una festa natalizia all'insegna di luci, profumi e divertimenti. Tra mercatini, laboratori e cioccolata calda, l'evento offre un'occasione speciale per vivere la magia del Natale in compagnia, coinvolgendo grandi e piccini in un'atmosfera festosa e accogliente.

Sabato 13 dicembre Pontedecimo in festa per vivere la magia del Natale con luci, profumi e divertimenti per grandi e piccini.Il Polo Nord Village accoglierà Babbo Natale in persona (intorno alle 16) che riceverà le letterine dei bambini. Dalle 12 food truck golosi con polentà, vin brulé e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Pontedecimo si accende di magia! Sabato 13 dicembre 2025 vieni a vivere con noi PONTEX IN FESTA – Natale Edition! Food truck golosi, laboratori per bambini, letture natalizie, raccolta di giocattoli, concorsi e l’arrivo speciale di Babbo Natale! Non - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale ad Aosta: le date da segnare per vivere la magia delle Feste in Città - Quando si pensa ai mercatini di Natale, ci si sposta con la mente verso le mete europee più note, senza però fermarsi dentro i nostri confini, dove ci sono località che, in tempo di festa, si vestono ... Lo riporta msn.com