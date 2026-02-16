Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Smettono di seguirsi sui social e la casa da 2,5 milioni di euro va in vendita | È il momento di cambiare
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno smesso di seguersi sui social, e la loro casa da 2,5 milioni di euro è ora in vendita. Questa scelta ha suscitato sospetti di una possibile crisi tra i due, che sembra aver portato anche alla decisione di mettere in vendita l’abitazione di Roma. La coppia ha deciso di fare un passo drastico, lasciando intendere che vogliono cambiare strada.
Lei smette di seguire lui su Instagram, e viceversa, e la loro casa romana va in vendita. Aria di crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? A quanto pare sì. La coppia starebbe attraversando una nuova turbolenza, e i fan se ne sono accorti. Facendo una rapida ricerca tra i follower di entrambi, si può notare come l’uno non sia più presente tra i seguaci dell’altro. Come se non bastasse hanno deciso di mettere in vendita la loro casa romana, nella zona della Camilluccia-Farnesina, per la cifra di 2 milioni e 500mila euro. Si tratta di una magione di 280 metri quadrati in cui hanno costruito il loro nido d’amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
