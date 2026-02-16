Chiara Nasti crisi nerissima con Mattia Zaccagni? Casa in vendita e segui rimossi

Chiara Nasti ha deciso di mettere in vendita la casa condivisa con Mattia Zaccagni dopo aver rimosso i loro seguaci sui social. La coppia, solitamente molto presente online, ha scelto di scomparire dagli account proprio nel giorno di San Valentino, lasciando intuire una crisi evidente.

Fulmine a ciel sereno tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Sembrerebbe proprio di sì. La coppia social stranamente nel giorno di San Valentino non ha pubblicato neanche una foto, non una parola. Assoluto silenzio. Ma non è tutto. Alcune fonti attente hanno notato che l’influencer ed il calciatore della Lazio hanno smesso di seguirsi su Instagram. Stando a quanto trapelato, non si tratterebbe di un semplice periodo di incomprensioni. Secondo Alessandro Rosica, i due starebbero attraversando un periodo di crisi “nerissima”. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! A destare ulteriori sospetti è stato anche un altro dettaglio.🔗 Leggi su Dailynews24.it

