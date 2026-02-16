Chiara Nasti crisi nerissima con Mattia Zaccagni? Casa in vendita e segui rimossi
Chiara Nasti ha deciso di mettere in vendita la casa condivisa con Mattia Zaccagni dopo aver rimosso i loro seguaci sui social. La coppia, solitamente molto presente online, ha scelto di scomparire dagli account proprio nel giorno di San Valentino, lasciando intuire una crisi evidente.
Fulmine a ciel sereno tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Sembrerebbe proprio di sì. La coppia social stranamente nel giorno di San Valentino non ha pubblicato neanche una foto, non una parola. Assoluto silenzio. Ma non è tutto. Alcune fonti attente hanno notato che l’influencer ed il calciatore della Lazio hanno smesso di seguirsi su Instagram. Stando a quanto trapelato, non si tratterebbe di un semplice periodo di incomprensioni. Secondo Alessandro Rosica, i due starebbero attraversando un periodo di crisi “nerissima”. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! A destare ulteriori sospetti è stato anche un altro dettaglio.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Smettono di seguirsi sui social e la casa da 2,5 milioni di euro va in vendita: “È il momento di cambiare”
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno smesso di seguersi sui social, e la loro casa da 2,5 milioni di euro è ora in vendita.
È finita fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Gli indizi che fanno tremare i fan
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati, e questa notizia preoccupa i loro follower.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chiara Nasti e Zaccagni, fulmine a ciel sereno a San Valentino: via i segui, crisi nerissima; GOSSIP | Chiara Nasti e Zaccagni, nuova crisi? Cos’è successo; Chiara Nasti e Zaccagni si separano a San Valentino: cresce la preoccupazione per una crisi profonda.
Chiara Nasti, matrimonio finito con Zaccagni: la casa da sogno in vendita e l’indizio sui socialChiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi. i due hanno messo la casa in vendita e hanno smesso di seguirsi sui social. donnaglamour.it
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Smettono di seguirsi sui social e la casa da 2,5 milioni di euro va in vendita: È il momento di cambiareL'influencer avrebbe confermato il momento di difficoltà che il suo matrimonio con il capitano della Lazio sta vivendo ... ilfattoquotidiano.it
Crisi nerissima”, così Alessandro Rosica ha commentato la situazione tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I due, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram e nemmeno a San Valentino si sono fatti vedere insieme online: nessuna storia o messaggio dedicat - facebook.com facebook