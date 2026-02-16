Chiara Nasti crisi nerissima con Mattia Zaccagni? Casa in vendita e segui rimossi

Da dailynews24.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Nasti ha deciso di mettere in vendita la casa condivisa con Mattia Zaccagni dopo aver rimosso i loro seguaci sui social. La coppia, solitamente molto presente online, ha scelto di scomparire dagli account proprio nel giorno di San Valentino, lasciando intuire una crisi evidente.

Fulmine a ciel sereno tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Sembrerebbe proprio di sì. La coppia social stranamente nel giorno di San Valentino non ha pubblicato neanche una foto, non una parola. Assoluto silenzio. Ma non è tutto. Alcune fonti attente hanno notato che l’influencer ed il calciatore della Lazio hanno smesso di seguirsi su Instagram. Stando a quanto trapelato, non si tratterebbe di un semplice periodo di incomprensioni. Secondo Alessandro Rosica, i due starebbero attraversando un periodo di crisi “nerissima”. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! A destare ulteriori sospetti è stato anche un altro dettaglio.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Smettono di seguirsi sui social e la casa da 2,5 milioni di euro va in vendita: “È il momento di cambiare”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno smesso di seguersi sui social, e la loro casa da 2,5 milioni di euro è ora in vendita.

È finita fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Gli indizi che fanno tremare i fan

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati, e questa notizia preoccupa i loro follower.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chiara Nasti e Zaccagni, fulmine a ciel sereno a San Valentino: via i segui, crisi nerissima; GOSSIP | Chiara Nasti e Zaccagni, nuova crisi? Cos’è successo; Chiara Nasti e Zaccagni si separano a San Valentino: cresce la preoccupazione per una crisi profonda.

chiara nasti crisi nerissimaChiara Nasti, matrimonio finito con Zaccagni: la casa da sogno in vendita e l’indizio sui socialChiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi. i due hanno messo la casa in vendita e hanno smesso di seguirsi sui social. donnaglamour.it

chiara nasti crisi nerissimaChiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Smettono di seguirsi sui social e la casa da 2,5 milioni di euro va in vendita: È il momento di cambiareL'influencer avrebbe confermato il momento di difficoltà che il suo matrimonio con il capitano della Lazio sta vivendo ... ilfattoquotidiano.it