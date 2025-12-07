Chiama il 112 e minaccia di gettarsi dalla scogliera l' operatore lo trattiene al telefono mentre fa partire i soccorsi

Aveva intenzione di farla finita e, in preda a un grave stato di alterazione psichica, ha telefonato al 112 minacciando di buttarsi a mare. La prontezza dell'operatore e dei colleghi carabinieri hanno evitato che accadesse il peggio sulla scogliera del molo Nord di Martinsicuro (Teramo) poche ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chiama il 112 e minaccia di gettarsi dalla scogliera, l'operatore lo trattiene al telefono mentre fa partire i soccorsi - I carabinieri della stazione di Martinsicuro (Teramo) sono intervenuti e hanno salvato un uomo che era in preda a un grave stato di alterazione psichica e voleva tentare il suicidio ... Come scrive chietitoday.it

COMMENTA 1 min STAMPA - Un Carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un ... Scrive msn.com