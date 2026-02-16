Chi ha visto parli! Alfredo travolto e ucciso così | è caccia al pirata
Alfredo è stato investito e ucciso da un'auto pirata lungo la strada che collega Roma al mare. La polizia cerca ora il veicolo che ha travolto l’uomo senza fermarsi. La vittima stava attraversando la strada in quel momento, quando è stato colpito. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e cercano di identificare il responsabile. La strada, molto trafficata, vede passare ogni giorno centinaia di veicoli, ma questa volta qualcuno ha scelto di scappare.
Il rombo dei motori accompagna ogni giorno migliaia di persone lungo le grandi arterie che collegano la capitale al litorale. Nel tardo pomeriggio, quando la luce inizia a calare e il traffico si fa più intenso, basta un attimo perché la normalità si trasformi in tragedia. Un sorpasso, una frenata improvvisa, un attimo di distrazione: la strada non concede seconde possibilità. È in quel frangente sospeso tra routine e imprevisto che si è consumato un dramma destinato a lasciare un segno profondo. Un uomo in sella alla sua moto, un impatto improvviso, la caduta sull’asfalto. Poi il sopraggiungere di un mezzo pesante e una sequenza di eventi che non ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Alfredo Loreti, 48 anni, è morto venerdì pomeriggio sulla via Pontina dopo essere caduto dalla moto e essere stato investito da un tir.
