Caccia al pirata della Rocca Si scava tra 1200 targhe | Chi ha visto qualcosa parli

Un uomo ha rubato un'auto e ora le forze dell'ordine cercano il pirata tra le targhe dei veicoli sulla Strada Statale 16, tra Rocca Priora e Fiumesino. Questa mattina, gli agenti hanno iniziato a controllare circa 1.200 targhe di passanti, sperando di trovare qualche indizio utile. Sono stati allestiti posti di blocco e si invitano i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti o dettagli utili. La polizia ha anche diffuso un appello pubblico: chi ha visto qualcosa, si faccia avanti.

Circa 1.200 targhe di veicoli transitati lungo la Strada Statale 16, nella zona tra Rocca Priora e Fiumesino nel tardo pomeriggio di mercoledì. Quelle registrate dalle telecamere di zona, le cui immagini sono in fase di acquisizione da parte della Polizia locale di Falconara per cercare di rintracciare l'autista che ha centrato in pieno un ragazzo poco più che ventenne, il quale stava camminando a margine della carreggiata e spingeva a braccio la sua bicicletta, complice una ruota forata, scaraventandolo in un fosso. Chi lo ha colpito, invece, non si è affatto curato di prestargli soccorso. Quando il giovane è riuscito a rialzarsi, coperto di fango, è rimasto in stato di profondo choc.