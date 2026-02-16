Valentina Liguori è finita sulle prime pagine dei giornali perché si dice che sia la nuova partner di Checco Zalone. La donna avrebbe conquistato il cuore del comico pugliese, che si era lasciato con Mariangela Eboli, sua ex fidanzata e madre di suo figlio. Di recente, Valentina è stata vista più volte in compagnia di Zalone, alimentando le voci sulla loro relazione.

Valentina Liguori è la nuova (per ora presunta) compagna di Checco Zalone. Sarebbe stata lei a fare breccia nel cuore del comico pugliese, reduce dal divorzio con Mariangela Eboli, sua storica compagna. Chi è Valentina Liguori, la carriera e l’ex Zambrotta. Originaria di Napoli, professione ex modella, Valentina Liguori è particolarmente riservata, tanto da avere un profilo Instagram privato. Nonostante ciò il suo nome non è nuovo alle cronache rosa, in passato infatti è stata legata a Gianluca Zambrotta, ex calciatore da cui ha avuto nel 2012 un figlio, Riccardo. IPA Zambrotta e Valentina Liguori I due sono separati da tempo, nonostante ciò Zambrotta e la Liguori avrebbero costruito un ottimo rapporto, per il bene del figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Valentina Liguori, la nuova compagna di Checco Zalone (ex di un calciatore famoso)

Valentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone, è stata scoperta durante un incontro segreto a Roma, che ha attirato l’attenzione dei paparazzi.

Checco Zalone è stato avvistato a Roma con Valentina Liguori, la sua nuova compagna, pochi giorni dopo aver terminato la relazione con Gaia Eboli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.