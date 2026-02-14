Chi è Valentina Liguori nuova compagna di Checco Zalone | l' incontro segreto a Roma il passato di lei col calciatore Zambrotta

Valentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone, è stata scoperta durante un incontro segreto a Roma, che ha attirato l’attenzione dei paparazzi. La donna, nota per aver avuto una relazione con il calciatore Gianluca Zambrotta, ha incontrato il comico in un locale della capitale, sorprendendo i presenti. Dopo mesi di chiacchiere sulla vita privata di Zalone, questa notizia cambia le carte in tavola.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Dopo mesi di voci sulla sua vita privata, compresi i pettegolezzi sul presunto flirt con Virginia Raffaele, per l'attore si parla ora di un nuovo capitolo sentimentale Dopo mesi in cui attorno alla vita privata di Checco Zalone si sono rincorse indiscrezioni e anche una fake news finita al centro di battute, l’attenzione torna oggi su una voce diversa: quella di una nuova relazione. In passato si era parlato, a quanto pare senza fondamento, di un presunto legame con la collega Virginia Raffaele, indiscrezione sulla quale gli stessi interessati avevano ironizzato.🔗 Leggi su Today.it

Mariangela Eboli è nota come ex compagna di Checco Zalone e figura chiave nella gestione delle sue finanze.

