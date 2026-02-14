Checco Zalone è stato avvistato a Roma con Valentina Liguori, la sua nuova compagna, pochi giorni dopo aver terminato la relazione con Gaia Eboli. La coppia è stata paparazzata mentre passeggiava insieme nel centro storico, confermando il nuovo legame. Valentina Liguori, ex di Gianluca Zambrotta, ha già fatto parlare di sé per il suo passato nel mondo dello spettacolo.

Dopo il successo travolgente di "Buen Camino", Checco Zalone avrebbe aggiunto un nuovo capitolo anche alla sua vita privata, voltando pagina e lasciandosi definitivamente alle spalle il rapporto, da tempo concluso, con l'ex compagna nonché madre delle due figlie Gaia e Greta Mariangela Eboli. Stavolta, a differenza di quanto accaduto qualche tempo fa quando si diffuse la voce, mai confermata, di una relazione con Virginia Raffaele, si tratterebbe più di una semplice indiscrezione: al fianco del comico barese ci sarebbe Valentina Liguori, ex modella napoletana nonché moglie dell'ex calciatore di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Checco Zalone, chi è la nuova compagna Valentina Liguori: l'ex di Zambrotta e l'attore avvistati a Roma

Valentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone, è stata scoperta durante un incontro segreto a Roma, che ha attirato l’attenzione dei paparazzi.

Mariangela Eboli è nota come ex compagna di Checco Zalone e figura chiave nella gestione delle sue finanze.

Checco Zalone snobba Zelig da 10 anni: tra Buen Camino e incassi record, perché rifiuta il palco che lo ha lanciato?; Antonio Albanese elogia il successo di Checco Zalone: Un Paese civile gioisce; Checco Zalone batte anche se stesso: Buen Camino supera Quo Vado? per numero di spettatori.

